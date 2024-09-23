بدر أحمد: الشارقة يسير في الطريق الصحيح.. هدفنا «الأربعة الأوائل»

قال مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، بدر أحمد الحمادي، إن الشارقة يسير حتى الآن في الطريق الصحيح، بعدما حقق فوزاً مهماً على الجزيرة بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن هدف «الملك» هذا الموسم أن يكون ضمن المراكز الأربعة الأولى، ومشدداً على أن الفريق مطالب بلقب الدوري، كونه فريق بطولات، وسيتعامل مع كل مباراة على حدة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز في مباراة الجزيرة يعتبر نقطة إيجابية، وسيعطي دفعة معنوية للاعبين، وأعتقد أن الاستقرار على صعيد المنطقة الفنية، وكذلك على مستوى اللاعبين، كان وراء النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، فالفريق يسير في الطريق الصحيح».

وشهدت مباراة الشارقة مع الجزيرة الظهور الأول للمحترف الأجنبي الجديد البرازيلي بيرو في الدوري، إذ شارك في الشوط الثاني «67» بديلاً للاعب عثمان كامارا.

ويعد فوز الشارقة على الجزيرة هو السادس على التوالي للفريق هذا الموسم، بعدما كان قد فاز في مباراتين أمام خورفكان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك فاز في مباراتيه أمام دبا الحصن واتحاد كلباء في الجولتين الأولى والثانية بدوري أدنوك للمحترفين، وعلى فريق الاستقلال الطاجيكي بهدف نظيف سجله التونسي فراس بالعربي ضمن الجولة الأولى بانطلاقة «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وبخصوص دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين، أكد بدر أحمد أن «الفريق الحالي متكامل، وأن اللاعبين الحاليين أدوا واجبهم على أكمل وجه، لكن في حال تم استقطاب مهاجم جديد إلى صفوف الفريق فإنه سيكون إضافة للفريق».

إصابة الظنحاني.. «كدمة خفيفة»

خالد الظنحاني تعرّض لإصابة في الرأس خلال مباراة الشارقة والجزيرة. من المصدر

غادر لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، خالد الظنحاني، أول من أمس، المستشفى الكويتي في الشارقة، بعدما كان قد نقل إليه لتلقي العلاج، إثر تعرضه لضربة في الرأس خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الجزيرة.

وقال مدير فريق الشارقة بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «الظنحاني كان قد نقل إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وهو الآن أفضل، وقد غادره». من جهته، ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس» أن إصابة خالد الظنحاني لا تستدعي القلق، وهي كدمة خفيفة في الرأس، أصر بعدها اللاعب على الاستمرار في اللعب، رغم حرص المدرب كوزمين على استبداله، واللاعب غادر المستشفى، ويخضع لمتابعة الجهاز الطبي.