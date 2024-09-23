فاطمة خصيف تزيّن «كاراتيه الإمارات» بفضية آسيا

تقلّدت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، فاطمة خصيف، الميدالية الفضية في منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 68 كيلوغراماً، في بطولة آسيا للكبار التي أسدل الستار على منافساتها أمس، بمدينة هانغزو الصينية.

وأضافت خصيف المصنفة 91 عالمياً، ميداليتها الفضية الثانية على صعيد بطولات آسيا، بعد تتويجها في فئة تحت 21 عاماً في بطولة ألماتي الكازاخستانية في 2021. وخاضت فاطمة خلال مشوارها مواجهات قوية، إذ فازت على بطلة السعودية لاما كيفي في المباراة الأولى بنتيجة (6-0)، وأتبعتها بانتصار كبير على بطلة اليابان تسيوباسا كاما (10-3)، وتغلبت على بطلة الأردن جود الدروس بالترجيح، بعد مباراة انتهت بالتعادل فلجأ الحكام إلى التصويت لإعلان الفائزة، لتخوض خصيف النهائي أمام بطلة هونغ كونغ، لي تشوك وونغ، في مواجهة خسرتها بصعوبة (2-3)، وحصدت من خلالها الميدالية الفضية.

من جهته، أشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بالإنجاز الذي حققته فاطمة خصيف، مهنئاً إياها بالمستوى الذي ظهرت عليه في بطولة آسيا للكبار، كما هنأ أفراد البعثة الموجودين في الصين، متمنياً لهم التوفيق في المشاركات الدولية والقارية والإقليمية المقبلة.