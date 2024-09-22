"غودولفين" يتألق في ألمانيا بالجواد "ريبلز رومانس"

أضاف نجم فريق "غودولفين" العالمي، الجواد "ريبلز رومانس" لقبه الثاني في سباق "برايس فون أوروبا" المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1"، عقب الانتصار المستحق الذي حققه الجواد، اليوم الأحد في السباق الذي جرى على مضمار كولونيا الألماني.

ونجح "ريبلز رومانس" بإشراف مدربه شارلي آبلبي، في تكرار إنجاز عام 2022، بالقبض على مجريات السباق الألماني الممتد لمسافة 2400 متر، كما أضاف لقبه السادس في مسيرته على سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية قيادة الجواد "ريبلز رومانس" لتحقيق انتصارٍ مستحق بلقب السباق، وقطعه خط النهاية بزمن بلغ دقيقتين 25 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، بفارق "الرقبة" عن صاحب المركز الثاني الجواد الألماني "ستريت" بإشراف المدرب مريان فالك وقيادة الفارس ثور هامر.

ويذكر أن "ريبلز رومانس" حقق الفوز في سباقات المستوى الأعلى "جروب1" في كل من أمريكا الشمالية، ودبي، وهونغ كونغ، ويعد أكثر الخيول من أبناء الفحل "دباوي" فوزاً بسباقات الفئة الأولى، ويتوقع وفقاً لما أعلنه فريق "غودولفين" منح الجواد المنتج محلياً لتحقيق المزيد من المجد العالمي، بالتوجه نوفمبر المقبل إلى سباق "بريدرز كب تيرف"، وهو السباق الذي فاز به في عام 2022.