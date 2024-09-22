مباراة مجنونة.. دبور "يلسع" الوحدة ويضمن لشباب الأهلي "السعادة"

واصل شباب الأهلي مزاحمته للشارقة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه المثير على ضيفه الوحدة 5-4، اليوم الأحد، على استاد راشد"، ضمن المرحلة الثالثة من البطولة.

وشهدت المباراة تقلبات مجنونة في نتيجتها، إذ بكّر السوري عمر خربين بافتتاح التسجيل لمصلحة الوحدة بعدما تلقى كرة عرضية من أحمد نورالله، ارتقى إليها برأسه ووضعها سهلة في المرمى، "3".

ولم يتأخر شباب الأهلي في الرد، فتمكن الإيراني سردار أزمون، من استغلال كرة أرسلها إليه يوري سيزار، في عمق دفاع "العنابي" لينطلق بها وتابعها في الشباك "7".

وبالطريقة نفسها، تمكن يوري سيزار من قلب الطاولة على الفريق الضيف، على واقع تمريرة مثالية من جويلهيرم بالا، ليخترق من خلالها دفاع الوحدة، ويضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته "13".

وتابع عمر خربين تألقه ونجح في تسجيل هدف التعادل لمصلحة أصحاب السعادة، بعد مجهود فردي رائع لمونيز، الذي قدّم تمريرة رائعة إلى المهاجم السوري سددها في سقف المرمى، "33".

وبينما كان الفريقان يتجهان للاستراحة، تمكن سردار أزمون، من أن يُعيد فريقه للتقدم في النتيجة بتسجيله الهدف الثالث بخطأ دفاعي متجدد للاعبي الوحدة فسدد بيسراه في المرمى "45+3".

ونسج عمر خربين على المنوال عينه، فهز شباك المضيف، للمرة الثالثة بتسديدة قوية، مستفيدا من تمريرة مقشرة من الظهير علاء الدين زهير من جهة اليمين "81".

وأنقذ البديل مؤنس دبور، شباب الأهلي من فخ التعادل، عندما حضر في وقت قاتل وسجل الهدف الرابع إثر دربكة أمام مرمى الوحدة، "78".

وعاد اللاعب ذاته بعدها بدقيقتين ليحسم المواجهة لفريقه بكرة هيأه له يحي الغساني، ووضعها في المرمى دون مضايقة.

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع قلص المدافع لوكاس بيمنتا، الفارق وسجل الهدف الرابع للوحدة، بعد محاولة يائسة من الدفاع لإبعاد تسديدة مدافع العنابي "90+4"