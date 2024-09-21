نقل لاعب الشارقة خالد الظنحاني إلى المستشفى بسبب «ضربة في الرأس»

نقل لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة خالد الظنحاني إلى المستشفى الكويتي في الشارقة لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه إلى ضربة في الرأس خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الجزيرة التي أقيمت اليوم السبت.

وانتهت بفوز الشارقة بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

وقام مدرب الشارقة الروماني كوزمين بإدخال اللاعب ماجد حسن بديلا لخالد الظنحاني المصابفي الدقيقة «82».

ويعد خالد الظنحاني من العناصر الأساسية في تشكيلة الشارقة وكذلك في صفوف المنتخب الوطني الأول بعد المستوى الفني المميز الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

وقال مدير فريق الشارقة بدر أحمد لـ «الإمارات اليوم»: «تم نقل اللاعب إلى المستشفى بهدف الاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه إلى ضربة في الراس اثناء المباراة».