مسلم أحمد: حالة تحكيمية مشابهة أنصفت الشارقة وظلمت الجزيرة

أكد الخبير التحكيمي لقناة أبوظبي الرياضية، مسلم أحمد، أن هناك قرارات من الحكم عادل النقبي وتقنية الفيدية (الفار) حدثت في مباراة الشارقة والجزيرة التي أقيمت اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، أنصفت الشارقة وظلمت الجزيرة، على حد قوله.

وقال: «في واقعة طرد نيكسنيس، كيبانو، لإعاقته مهاجم الشارقة عثمان كمارا، مع الدقيقة 13، تدخل (الفار) واستدعى حكم الساحة عادل النقبي فصدق على اللعبة وأشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر للاعب الجزيرة».

وأضاف: «بعدها بأربعة دقائق حدثت واقعة مشابهة عندما عرقل نجم الشارقة لوان بيريرا، لاعب الجزيرة كيبانو، بنفس الطريقة والأسلوب، ليكتفي الحكم بإنذار بيريرا، دون أن يتدخل الفار أو الحكم ليُعطيه البطاقة الحمراء بشكل مباشر كما فعل في الحالة الأولى».

وأشار: «في واقعة طرد لاعب الجزيرة لم تكن وضعية الحكم في مركز جيد من حيث التمركز لذلك لجأ لـ (لفار) للتأكد من صحة القرار بينما في الحالة الثانية كانت تمركزه في المكان المُناسب ولم يكن بحاجة للفار ليطرد لاعب الشارقة».

وأوضح مسلم أحمد: «قرارات التحكيم واصلت الجدل في الشوط الثاني، فكان يجب طرد حارس الجزيرة، علي خصيف بعد عرقلته الواضحة للمهاجم كايو لوكاس وهو منفردا بالمرمى».

وتعرض الجزيرة لخسارة كبيرة من الشارقة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على استاد خالد بن محمد في الامارة الباسمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.