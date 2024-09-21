«الصقور» يودّع الكأس.. وتأهل مصفوت والفجيرة ودبا

ودّع فريق الإمارات «الصقور» مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سبق له الفوز بلقبها عام 2010، من الدور التمهيدي الخاص بأندية الدرجة الأولى، بعد خسارته، أمس، أمام ضيفه مصفوت بهدف نظيف.

وسجّل هدف الفوز لمصفوت اللاعب سالم علي في الدقيقة (90+3)، وليتأهل للدور التالي، على الرغم من خوضه المباراة بـ10 لاعبين، إثر طرد لاعبه السنغالي ندياو ديوب في الدقيقة (15).

وتأهل فريق دبا بعد فوزه على ضيفه «غلف إف سي» 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب دبا، وسجل أهداف الفائز البرازيلي سايمون كابرال (2)، وراشد محمد الخديم (39)، ومحمد إبراهيم (88)، بينما أحرز هدف الضيوف أنور سوسال (55).

وتغلب الفجيرة على ضيفه فليتوود يونايتد، الوافد الجديد، بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي جيفري دوربانت (48)، والصربي أندريا رادوفانوفيج (86).

وتُقام مساء اليوم أربع مباريات، فيلتقي حتا مع العربي، والذيد مع الحمرية، والجزيرة الحمراء مع مجد، ويونايتد مع «غلف يونايتد».

نتائج الأمس

الإمارات - مصفوت 0-1

دبا - «غلف إف سي» 3-1

الفجيرة - «فليتوود يونايتد» 2-0

مباريات اليوم

حتا - العربي

الذيد - الحمرية

الجزيرة الحمراء - مجد

يونايتد - «غلف يونايتد»