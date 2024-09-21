بني ياس يُزيد معاناة عجمان.. والبطائح «يتحصن» بأول فوز

زاد بني ياس من أزمة نادي عجمان بعدما تغلب عليه 3-1، أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما حسم البطائح مواجهة مضيفه دبا الحصن لمصلحته بنتيجة 2-1.

وعلى ملعب الشامخة، نجح بني ياس في الخروج بنتيجة كبيرة أمام «البرتقالي»، على الرغم من أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، إذ ترجم فواز عوانة أفضلية فريقه بإحراز هدف مبكر من عمر الحصة الثانية، بعدما تلقى تمريرة مثالية من سهيل النوبي وسدد في زاوية صعبة على حارس عجمان «47».

وعزّز المالي يوسف نيكتيه من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني، بعد كرة صنعها له زميله سهيل النوبي أيضاً، الذي توغل بشكل جيد من جهة اليمين، ووزّع كرة عرضية ضربت الدفاع، ليضعها نيكتيه بسهولة في المرمى «53».

ونجح المغربي وليد أزارو في تقليص الفارق محرزاً هدف عجمان من كرة هيأها له البديل ليثيري سيلفا، إذ سددها أرضية لتستقر على يسار الحارس «85».

ولكن الأرجنتيني جواو بوزا قضى على أحلام «البرتقالي» في إدراك التعادل، بعد أن سجل الهدف الثالث لبني ياس من هجمة منظمة لـ«السماوي» أنهاها بتسديدة في المرمى «90+2»، ليرفع بني ياس رصيده إلى ست نقاط، ويتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، في حين لايزال عجمان بلا رصيد من النقاط، مُحققاً رقماً سلبياً مشابهاً لما كان عليه في موسم 2017-2018، عندما استقبل ثلاث هزائم متتالية في افتتاح مشواره بالبطولة.

وفي مباراة ثانية، نجح البطائح من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب دبا الحصن 2-1، في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع في المباراة التي جرت في خورفكان.

وفاجأ دبا الحصن ضيفه بأداء هجومي كان واضحاً منذ الدقيقة الأولى، بيد أن دفاعه وقع في المحظور، وبخطأ في التمركز تمكن محمد جمعة «بيليه»، من وضع البطائح في المقدمة بعد تمريرة أناتولي، ليضعها دون أدنى مضايقة في المرمى «19».

ولكن عودة دبا الحصن للنتيجة لم تطل بعدما تمكن التونسي هيثم جويني، من استغلال كرة مرتدة من حارس المرمى ليُكملها في الشباك «26».

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب دبا الحصن لكن من دون خطورة، على العكس من البطائح الذي لم يكد يصل لمرمى الحارس سهيل عبدالله إلا وشكل خطورة بارزة، إلى أن تمكن أناتولي أبانغ من انتزاع الفوز من خطأ المدافع ماتوس ليُسجل هدفاً ثميناً لفريقه «90+3».