كايو: «الديربي» صعب جداً بدليل مستوى النصر

شدد لاعب الوصل كايو كانيدو على صعوبة مواجهة جاره النصر في المباراة المرتقبة اليوم، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إنها مباراة صعبة جداً لأسباب عدة، أبرزها أهميتها بالنسبة للجمهور، إلى جانب المستوى الجيد الذي قدّمه المنافس في الموسم الحالي».

وأضاف: «الوصل بدوره حقق بداية مثالية في مشاركته المهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوزه خارج أرضه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، أحرزه المغربي سفيان بوفتيني»، مشيراً إلى أن «هذا الانتصار يحفز الفريق معنوياً قبل (الديربي)».

وأوضح: «بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مهمة جداً بالنسبة للوصل، خصوصاً أن الفريق يشارك قارياً بعد غياب خمس سنوات. وأمام باختاكور عرفنا كيف نلعب خارج ملعبنا أمام فريق قوي بدنياً، إذ إن المباراة كانت معقدة على المستوى التكتيكي، لكننا نجحنا في التحكم في مجريات اللعب».

وتحدث عن طموحات «الفهود» في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «نسعى إلى الذهاب بعيداً في البطولة، لأننا لو لم نكن نؤمن بذلك، لما شاركنا من الأساس، ويجب أن نضع ضمن حساباتنا أننا يمكن أن ننافس على اللقب رغم صعوبة المهمة، لكن الوصل فريق عملاق، ويلعب دائماً من منطلق أنه من الفرق الكبيرة التي تلعب من أجل الانتصار في أي بطولة يشارك فيها».

وتابع: «نحتاج دائماً إلى اللعب بتركيز كبير، وأن نهتم بأدق التفاصيل في كل مباراة. وفي مباراتنا أمام باختاكور كانت لدينا الأفضلية في العديد من الجوانب، حيث تعاملنا بشكل جيد من ناحية الدفاع ولم يدخل مرمانا أي هدف، بينما يجب أن نكون أكثر تركيزاً في إنهاء الهجمات، خصوصاً أن الفريق حصل على العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان بإمكاننا إحراز أكثر من هدف».

وأكمل: «لعبنا مباراة واحدة، ومن المبكر الحديث عن أي شيء، لكن الفوز مهم جداً في أول مباراة، وخارج ملعبنا، ويجب أن نؤمن بأنفسنا ونستعد للمباريات المقبلة».

واختتم: «يجب أن نُظهر أننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وأن ننفّذ ما يطلبه المدرب ميلوش ميلوفيتش، خصوصاً أن الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة، بسبب أن الوصل حقق الثنائية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، وجميع الأندية ستلعب أمامنا بهدف الفوز علينا».

مهاجم الوصل:

• نحتاج دائماً للعب بتركيز كبير، وأن نهتم بأدق التفاصيل في كل مباراة.

• الوصل حقق بداية مثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة.