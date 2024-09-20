خسر من بني ياس.. عجمان يسجل رقماً سلبياً في دوري أدنوك للمحترفين

خرج عجمان برقم سلبي في دوري أدنوك للمحترفين بعد هزيمته أمام مضيفه بني ياس 1-3، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة من المسابقة.

ولم يسبق لـ"البرتقالي" أن تلقى ثلاث هزائم متتالية في افتتاح مشواره بالبطولة منذ موسم 2017-2018، بعدما كان قد خسر سابقا من الوحدة، 0-1، ومن شباب الأهلي 1- 2.

واستحق عجمان الخسارة من بني ياس، الذي كان الطرف الأفضل، إذ وصل في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول لمرمى الحارس علي الحوسني، كان أبرزها تسديدة ارنواد لوسامبا، والتي تصدت لها العارضة وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب "28".

وفي الشوط الثاني، استطاع الفريق السماوي أن يُترجم أفضليته لهدف مبكر عن طريق فواز عوانه، والذي تلقى تمريرة مثالية من سهيل النوبي، ليضعها بالوجه الخارجي للقدم في مكان صعب على حارس عجمان "47".

وبعدها استطاع يوسف نيكتيه أن يُعزز من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني، بعد صناعة من سهيل النوبي أيضا، الذي توغل بشكل جيد من جهة اليمين، ووزع كرة عرضية ضربت الدفاع، ليضعها المهاجم المالي بسهولة في المرمى "53".

واستطاع المغربي، وليد أزارو، أن يُقلص الفارق من كرة هيأها له البديل ليثيري سيلفا، سددها أرضية لتستقر على يسار الحارس "85".

ولكن الأرجنتيني جواو بوزا، قضى على أحلام البرتقالي في تحقيق التعادل، وسجل الهدف الثالث بعد هجمة منظمة لـ"السماوي" أنهاها بتسديدة في المرمى "90+2".

وبذلك يرفع بني ياس رصيده للنقطة السادسة، ويتقدم للمركز الخامس مؤقتاً في حين لازال عجمان بلا رصيد من النقاط.