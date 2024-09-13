4 لاعبين من شباب الأهلي إلى خورفكان

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم في حساب النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقال اللاعبين حمدان البشر وسلطان الزعابي و كايكوي سواريس ودريسا كوليبالي إلى خورفكان على سبيل الإعارة، ويأتي ذلك ضمن سياسة نادي خورفكان لدعم الفريق في الموسم الجديد وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وخاض فريق خورفكان في الموسم الجديد ولم ينجح في حصد أي نقاط بعدما خسر أمام العين بخماسية ثم الخسارة أما م الوحدة بهدف دون مقابل، ليبقى بدون نقاط في جدول الترتيب

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