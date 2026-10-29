«فلاي دبي» تلغي رحلات إلى الرياض والدمام وأبها حتى 1 نوفمبر المقبل

قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي» إنه نظراً إلى الأوضاع الراهنة، تتوقع الشركة حدوث بعض التغييرات في رحلاتها المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى إلغاء رحلات إلى عدد من الوجهات في المملكة، تشمل الرياض والدمام وأبها، حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن الشركة تواصل متابعة الوضع عن كثب، وستوافي المتعاملين بآخر المستجدات عبر قنواتها الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول الرحلات.

ودعا المتحدث المتعاملين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.