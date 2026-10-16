قطارات الاتحاد تفتتح جسراً للمشاة يربط محطة اليلايس مباشرةً بمترو دبي

افتتحت قطارات الاتحاد جسراً للمشاة بطول 375 متراً يربط محطة اليلايس في دبي مباشرةً بمحطة مترو عقارات جميرا للجولف، وذلك لتسهيل وصول الركاب إلى الخط الأحمر لمترو دبي.

وقد تم تزويد الجسر الجديد بلافتاتٍ واضحة ولوحاتٍ إرشادية بين المحطتين، ويستغرق عبوره نحو خمس دقائق، مما سيتيح للركّاب القادمين عبر قطارات الاتحاد إلى محطة اليلايس في دبي مواصلة رحلاتهم داخل المدينة باستخدام مترو دبي، كما سيتمكّن الركاب المغادرين من دبي من الوصول إلى شبكة قطارات الاتحاد الوطنية لنقل الركاب عبر المترو.

ويأتي افتتاح الجسر في إطار جهود قطارات الاتحاد لتعزيز التكامل بين شبكة السكك الحديدية الوطنية ووسائل النقل العام، وتوفير خيارات تنقّل مترابطة تتيح للركاب الانتقال بسهولة بين مختلف وسائل المواصلات، بما يسهّل الوصول إلى وجهاتهم، ويعزّز كفاءة منظومة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد محمد الشحي: "بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة قطارات الاتحاد، نواصل العمل على تعزيز تكامل شبكة السكك الحديدية الوطنية مع منظومة النقل العام في دبي، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم بسهولة بين المدن وداخل الإمارة. ويمثّل افتتاح جسر المشاة الرابط مباشرةً بين محطة اليلايس لقطارات الاتحاد ومترو دبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يوفّر للمواطنين والمقيمين والزوار خيارات تنقّل أكثر سهولة ومرونة، ويعزّز الوصول إلى مختلف الوجهات. كما يسهم هذا التكامل في تعزيز الترابط بين المدن والمراكز الاقتصادية والسياحية، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار، بما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية ويرتقي بجودة الحياة في دولة الإمارات."

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبد المحسن كلبت: "يشكّل افتتاح الربط المباشر بين محطة اليلايس في دبي لقطارات الاتحاد ومحطة مترو عقارات جميرا للجولف خطوةً مهمة نحو تطوير منظومة نقل متكاملة تتيح للركاب التنقل بسلاسة بين الرحلات العابرة للمدن ووسائل النقل داخل دبي. كما يعكس هذا الربط التعاون بين قطارات الاتحاد وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويدعم توجه الإمارة نحو حلول تنقّل ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار."

رحلة واحدة موحدة. خدمتيّ نقل مختلفتين

ويمكن التنقل بين شبكة قطارات الاتحاد ومترو دبي عبر تذكرة موحدة، حيث سيستفيد الركاب من التكامل مع نظام "نول"، والذي يتيح للراكب حجز الرحلة كاملةً عبر عملية دفع واحدة، باستخدام تذكرة موحدة ورمز استجابة سريعة (QR)، بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتجدر الإشارة إلى أن لكلٍّ من الخدمتين طبيعتها وترتيباتها الخاصة بالسفر، لذا يُرجى من الركّاب الاطّلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل منهما قبل الرحلة. ويمكن حجز تذاكر الرحلات عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني، إضافةً إلى أجهزة بيع التذاكر في المحطة.