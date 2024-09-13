الإمارات للدراجات الهوائية يحتفظ بلقب كوبا ساباتيني للعام الثاني

تمكن مارك هيرشي، سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، من تحقيق الفوز مجدداً في سباق بيكسيولي-كوبا ساباتيني (197.6 كم)، وذلك بعد تتويجه بنسخة 2023، حيث تقدم الدراج السويسري على جريجور مولبرجر، (من فريق موفيستار)، وأندرس فولداجر، (من فريق جايكو-ألولا)، ليفوز بنسخة 2024، وهو الفوز الثاني له على التوالي.

وكان هيرشي، قد حقق فوزه الحادي والسبعين لفريق الإمارات على تلة بيكسيولي شديدة الانحدار، وذلك على بعد 37 كم من خط النهاية، منطلقاً من المجموعة الرئيسية ومتجاوزاً كل الدراجين المنافسين في المجموعة المنطلقة معه.

وتقدم هيرشي، صباح اليوم بقوة وبفارق 40 ثانية وتمكن من الحفاظ على هذا الفارق على أربعة من الدراجين الذين لحقوا به، فوصل منفرداً إلى اللفة الأخيرة من المسار النهائي، ليكون بذلك، قد حقق الفوز في سباقاته الأربعة الأخيرة التي شارك فيها وهي دونوستيا سان سيباستيان كلاسيك، وجران بريتاني كلاسيك، وجي بي إندوستريا آند أرتيجياناتو، وجي بي بيتشولي-كوبا ساباتيني.

وتضمنت نتائج السباق فوز مارك هيرشي (فريق الإمارات)، بالمركز الأول بزمن قدره 4 ساعات و53 دقيقة، تلاه في المركز الثاني جريجور مولبرجر، (فريق موفيستار) بفارق 28 دقيقة، وجاء ثالثا أندرس فولداجر، (فريق جايكو-ألولا)، وبنفس توقيت سابقه.