دبي تُجهّز منتخبات فرنسا والسعودية وتركمانستان لمونديال الصالات

أعلن مجلس دبي الرياضي، أن منتخبات فرنسا والسعودية وتركمانستان لكرة الصالات دخلت في معسكرات تدريبية في دبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة قدم الصالات التي ستُقام في أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر بمشاركة 24 منتخباً، وخاضت المنتخبات تدريباتها في صالة نادي شباب الأهلي، كما تواجهت المنتخبات ودياً في ما بينها استعداداً للمونديال.

وقال المجلس في بيان له، إن منتخب الأردن لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة يقيم أيضاً معسكره التدريبي في دبي، خلال الفترة من 14 إلى 21 الجاري، استعداداً لتصفيات كأس آسيا للشباب، حيث يخوض عدداً من المباريات الودية، ويتطلع المنتخب الأردني من خلال هذا المعسكر إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير، للتأهل لكأس آسيا 2025 في الصين.

كما يقيم فريق الرفاع الشرقي البحريني معسكره التدريبي في نادي الوصل، استعداداً لخوض المنافسات المقبلة بطموحات وآمال الظهور بصورة أفضل في الموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025.

وأكد البيان أنه على صعيد الألعاب الجماعية، يوجد في دبي عدد من الفرق السعودية للكرة الطائرة وكرة السلة، حيث يقيم فريقا الهلال السعودي حامل لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، والنصر السعودي للكرة الطائرة معسكرهما التدريبي استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق في المملكة 14 الجاري، كما يقيم فريق نادي الفتح السعودي لكرة السلة معسكره التدريبي في نادي النصر الإماراتي بدبي، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، وتخوض هذه الفرق عدداً من المباريات الودية مع الأندية المحلية.

وقال مجلس دبي الرياضي في البيان: «تأتي إقامة معسكرات المنتخبات والفرق في دبي استمراراً لما تشهده المدينة من إقبال كثيف من المنتخبات والأندية العالمية على إقامة معسكرات تدريبية في دبي بمختلف الرياضات على مدار العام، وذلك بفضل تطوّر قطاع النقل الجوي في الدولة وتوافر جميع عوامل النجاح وفي مقدمتها المنشآت الفندقية والرياضية والطبية والسياحية التي توفر للوفود فرصة التدريب والاستمتاع بأجواء المدينة الرائعة». وأضاف البيان «يحرص مجلس دبي الرياضي على العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً إلى توافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة».

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