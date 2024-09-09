«الملك» و«دجلة» إلى نصف نهائي «دولية الشارقة» للسلة

حجز فريقا الشارقة الإماراتي ودجلة العراقي، مقعديهما في الدور نصف النهائي من بطولة «الشارقة الدولية» لكرة السلة، عقب تحقيقهما أول من أمس، الانتصار الثاني توالياً، إذ فاز الشارقة على هوبس اللبناني (78-63)، فيما فاز دجلة على البطائح الإماراتي (84-78) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (71-71).

وتقام البطولة في نسختها الخامسة على صالة نادي البطائح، ويسدل الستار عليها مساء غد بمشاركة ستة فرق تم توزيعها إلى مجموعتين، تضم الأولى البطائح والعربي الكويتي ودجلة العراقي، فيما تضم الثانية الشارقة والفتح السعودي وهوبس اللبناني. ويلتقي دجلة العراقي في الخامسة عصر اليوم في أولى مواجهات نصف النهائي، الفائز من لقاء هوبس اللبناني (وصيف المجموعة الثانية) والعربي الكويتي (ثالث المجموعة الأولى)، فيما يواجه الشارقة في السابعة مساء الفائز من لقاء البطائح (وصيف المجموعة الأولى) والفتح السعودي (ثالث المجموعة الثانية).

واحتاج الشارقة - لضمان انتصاره - إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (29-21 و17-12 و20-10)، فيما اكتفى لاعبو فريق هوبس اللبناني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (22-12).