8 ميداليات للإمارات في بطولة العرب لمصارعة الذراعين

أحرز منتخب الإمارات ثماني ميداليات في بطولة العرب لمصارعة الذراعين التي نظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ضمن مهرجان «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة الذي اختتم أمس، في مركز دبي التجاري العالمي. وحقق الميداليات: سالم المروي (ذهبية فئة الشباب وزن 80 كيلوغراماً باليد اليمنى)، وعبدالله الشراري (ذهبية الوزن المفتوح لأصحاب الهمم)، وأحمد صالح (فضية الماستر باليد اليمنى)، وخالد الشحي (فضية وزن 80 كيلوغراماً للشباب باليد اليمنى)، وأحمد سعيد (ميداليتان برونزيتان لفئة الماستر باليدين اليمنى واليسرى)، وعلي الشحي (برونزية وزن 90 كيلوغراماً)، وجاسم المطروشي (برونزية أصحاب الهمم).