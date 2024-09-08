شباب الأهلي يحجز المقعد الأخير في ربع نهائي كأس المحترفين

حجز شباب الأهلي المقعد الأخير للدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الاسلامي، بعد أن نجح في التعادل مع مستضيفه عجمان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الأحد على استاد راشد بن سعيد، مستفيدا من أفضلية فوزه في الذهاب بهدفين دون مقابل.

ولم يستغل البرتقالي الأفضلية التي أنهى عليها الشوط الأول بتقدمه بهدف جاء عن طريق مهاجمه المغربي، وليد أزارو "45+1"، ليتمكن بعدها يوري سيزار من إدراك التعادل للفريق الضيف في الشوط الثاني وتحديد في الدقيقة "52".

وبذلك يضرب شباب الأهلي موعدا مع النصر في قمة مواجهات المرحلة الثانية من البطولة، بعد أن تجاوز العميد عقبة العروبة بالفوز عليه 2/1.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في معظم الفترات، اذ دانت الأفضلية لمصلحة عجمان في الشوط الأول بفضل انطلاقات الظهير الأيسر محمد سبول، والذي صنع الهدف الذي سجله عجمان.

ولكن مدرب شباب الأهلي البرتغالي، باولو سوسا، عرف كيف يعيد الكفة لمصلحة فريقه، حينما زج في الشوط الثاني بنجمه كارتابيا، والذي صنع الفارق لمصلحة فرسان دبي، فضغط على عجمان طوال الحصة الثانية وضاعت منه العديد من الأهداف التي كانت كفيلة في أن يفوز بالمباراة.