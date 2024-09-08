عجمان والبطائح ودبا الحصن بحاجة لـ «3 أهداف» للعبور إلى الدور الثاني

يأمل عجمان التخلص من عقدة شباب الأهلي الذي يستضيفه في 8:15 مساء اليوم، في إياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (كأس رابطة المحترفين).

وخاض عجمان ثلاث مباريات منذ بداية الموسم، سواء على صعيد منافسات الدوري أو كأس المحترفين، من بينها مواجهتان ضد شباب الأهلي خسرهما بنتيجة 1-2 و0-2.

ولن تكون مهمة رجال المدرب الصربي غوران، سهلة وهم يخوضون مباراة ثالثة ضد شباب الأهلي، إذ باتوا بحاجة إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد لبلوغ الدور الثاني من كأس المحترفين، بعدما خسروا ذهاباً بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يخوض شباب الأهلي المواجهة وهو يتمتع بأفضلية الفوز في الذهاب، لكنه سيفتقد جهود سبعة لاعبين لارتباطهم مع المنتخبات الوطنية المختلفة.

وفي مباراة ثانية، يستقبل البطائح فريق الجزيرة في 5:45 في مواجهة صعبة على أصحاب الأرض، عطفاً على خسارتهم ذهاباً 1-3، ما يجعلهم بحاجة إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد لتخطي تلك المرحلة من المسابقة.

ويخوض البطائح المواجهة وهو في قمة معنوياته، بعدما تعادل مع العين 3-3 في الجولة الثانية من دوري دنوك للمحترفين.

ويعاني الجزيرة نقصاً عددياً كبيراً بسبب الارتباطات الدولية، اذ سيغب عن تشكيلته 11 لاعباً.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة التي ستقام اليوم يستضيف دبا الحصن، بني ياس في 5:45، في مواجهة تبدو صعبة على أصحاب الأرض الذين خسروا مباراة الذهاب بنتيجة 2-4، ما يعني حاجتهم إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد لمواصلة مشوارهم في البطولة.

مباريات اليوم

البطائح - الجزيرة 17:45

دبا الحصن - بني ياس 17:45

عجمان - شباب الأهلي 20:15