الشارقة يضرب موعدا مع الوحدة في ربع نهائي كأس المحترفين

قاد البرازيلي كايو لوكس، الشارقة لعبور الدور الثاني من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد أن كرر فوزه على خورفكان، بهدفين مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم "السبت"، بعد أن كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

وسجل كايو الهدفين بواقع هدف في كل شوط في حين أحرز هدف خورفكان، رودريغيز لورينسي، من ضربة جزاء، "57".

وبتلك النتيجة ضرب الشارقة موعدا مع الوحدة في الدور ربع النهائي، بعدما جنبته القرعة اللعب في تلك المرحلة من البطولة بوصفه حامل لقب الدوري.

وقدم الملك أداءً هجوميا مميزا في اجمالي المباراة، اذ سنحت له العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف لولا تألق حارس خورفكان، أحمد حمدان، والذي تصدى للعديد من الفرص المؤكدة للتسجيل.