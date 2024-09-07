مهمة صعبة للعين وسهلة للنصر والشارقة في «كأس المحترفين»

تتجدد المواجهة بين العين واتحاد كلباء، عندما يلتقيان عند الـ5:45 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، في عودة الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بكرة القدم.

وكان العين قد نجح في الفوز ذهاباً 3-2، بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم الزعيم بثلاثية نظيفة قبل أن يعود أصحاب الأرض ويقلصوا الفارق في الدقائق الـ10 الأخيرة من اللقاء بهدفين.

وبرزت مواجهات العين واتحاد كلباء في الموسم الماضي، حينما التقيا في خمس مناسبات، فتعادلا في الدوري 2-2، وفاز كلباء بهدف دون رد، ولعبا معاً في كأس مصرف أبوظبي مباراتين، فتبادل كل طرف الفوز خارج ملعبه بهدفين دون رد، لتحسم ضربات الترجيح تأهل الزعيم، في حين تمكن كلباء من إخراج البنفسجي من الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

وبات اتحاد كلباء بحاجة للفوز بأكثر من هدف لبلوغ الدور ربع النهائي، وهي المهمة التي لا تبدو مستحيلة، خاصة مع غياب 10 لاعبين دفعة واحدة عن تشكيلة الزعيم لظروف الانضمام للمنتخبات الوطنية، وهم: الحارس خالد عيسى، خالد الهاشمي، كوامي أوتوي، يحيى نادر، محمد عباس (المنتخب الوطني الأول)، ويوسف عبده (المنتخب الأولمبي)، وسفيان رحيمي (منتخب المغرب)، ولابا كودجو (منتخب توغو)، واليخاندرو كاكو (منتخب باراغواي)، وبارك يونغ (منتخب كوريا الجنوبية)، في حين سيخوض الفريق الضيف المواجهة من دون الثنائي المؤثر مهدي قائدي وشهريار موجانلو لالتحاقهما بمنتخب (إيران).

ويخوض النصر مواجهة سهلة نسبياً على ملعبه وبين جماهيره، حينما يستضيف العروبة عند الـ5:45 عطفاً على الفارق الكبير الذي أظهره الفريقان في بداية الموسم الحالي.

وكان العميد قد تعادل سلبياً مع العروبة في مباراة الذهاب، وهي النتيجة التي تفتح له الباب للفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور الثاني.

وأظهر النصر وجهاً مغايراً هذا الموسم مع نجاحه في الفوز بمباراتين في الدوري وتصدره جدول الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف.

ويملك العميد قوة هجومية كبيرة أظهرها مع تسجيله تسعة أهداف في الدوري، من بينها خمسة أهداف سجلها في شباك العروبة الذي فاز عليه في الجولة الأولى 5/1، فيما يُعاني العروبة وضعية صعبة مع تلقيه الخسارة في مباراتي الدوري، من النصر والجزيرة.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الشارقة وخورفكان، في الإمارة الباسمة عند الـ8:15 مساء مع وجود أفضلية واضحة للملك الذي بات بحاجة للتعادل أو الفوز لبلوغ الدور ربع النهائي، بعدما فاز ذهاباً بهدف دون رد.

ودخل الملك الموسم الحالي بأفضل بداية، بعدما حقق الفوز في المباريات الثلاث التي لعبها، سواء في كأس المحترفين أو بطولة الدوري، دون أن تستقبل شباكه أي هدف، على العكس من خورفكان الذي يُعاني متاعب على صعيد النتائج بالخسارة في جميع مبارياته، وهو ما يضع مدربه الروماني تحت الضغط في مباراة الشارقة، خصوصاً مع التدعيمات الكبيرة التي قامت بها إدارة النادي لتقديم موسم قوي.

مباريات اليوم

العين - اتحاد كلباء 5:45

النصر - العروبة 5:45

الشارقة - خورفكان 8:15