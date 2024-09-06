110 آلاف درهم جائزة بطل أبطال «كلاسيك بينوس» لبناء الأجسام

تنطلق عند العاشرة من صباح اليوم، أولى فعاليات مهرجان كلاسيك بينوس لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي، وتبلغ قيمة جوائزه المادية مليوناً و200 ألف درهم، التي تُعد الأعلى على مستوى العالم، منها 110 آلاف درهم مكافأة الفائز بكأس بطل أبطال بناء الأجسام. وتشهد البطولة مشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بينما ستُقام المنافسات في مركز دبي التجاري العالمي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس، عن الجاهزية التامة لانطلاق المنافسات في جميع الفعاليات الرياضية ومعرض إكسبو المرافق للمنافسات.

وذكر رئيس اللجنة المنظمة أنه تم رصد جائزة مالية قدرها 35 ألف درهم لبطل فئة الفيزيك، و25 ألف درهم لكل من بطل «كلاسيك بناء الأجسام» وبطل «كلاسيك فيزيك».

وعن عدد فئات التنافس أوضح أنها 20 فئة تنافسية للرجال، وست فئات للنساء في بناء الأجسام، بجانب منافسات اللياقة البدنية ومصارعة الذراعين والملاكمة والمواي تاي.

وأوضح بينوس أن اللجنة المنظمة استقبلت طلبات مشاركة للاعبين دوليين مميزين في مختلف المسابقات، من مختلف دول العالم مما سيجعلها من أقوى البطولات، إضافة إلى حضور قوي لمدربين لمتابعة البطولة مما يجعلها فرصة ثمينة لاكتشاف اللاعبين.