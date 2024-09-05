الوحدة يُدعم صفوفه بلاعب مالي

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط المالي "الشاب" براهيما ديارا (21 عام)، ليتم قيده في فئة "اللاعب المقيم"، وذلك ضمن استراتيجية النادي الحالية التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين الشباب والمواهب الكروية.

ومن جانبه أعرب براهيما ديارا عن امله في أن يُشكل الإضافة المطلوبة إلى جانب زملائه اللاعبين ويساهم في تحقيق الأهداف التي يسعى النادي لإحرازها هذا الموسم.