تعرف إلى تشكيل منتخب الإمارات أمام قطر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الامارات لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، التشكيلة الأساسية للمنتخب للمواجهة المهمة التي تجمعه اليوم الخميس على استاد أحمد بن علي في الدوحة مع نظيره المنتخب القطري ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علما أن مجموعة الأبيض الإماراتي تضم إلى جانبه والمنتخب القطري منتخبات كل إيران وأوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وضمت القائمة الأساسية: الحارس خالد عيسى وفي الدفاع خليفة الحمادي وكوامي كويدو وخالد الظنحاني وعبد الله إدريس وفي الوسط طحنوني الزعابي ويحيى نادر وعبد الله حمد وحارب عبد الله وفي الخط الامامي يحيى الغساني وكايو كانيدو.