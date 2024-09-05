الشحي يطمح لذهبية العرب في مصارعة الذراعين

كشف لاعب المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين، سالم الشحي عن طموحه بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العرب التي تستضيفها دبي ضمن مهرجان «بينوس كلاسيك» الذي تنطلق فعالياته بعد غدٍ السبت في «مركز دبي التجاري»، بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة لاعبي 14 دولة.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، «أحرزت، أخيراً، في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان، الميدالية البرونزية لوزن 95 كيلوغراماً، وسط مشاركة أبطال عالميين من مختلف دول آسيا، وهدفي يتصاعد، وأتطلع للذهبية وأشعر بثقة عالية بتحقيق ذلك على الرغم من أن المنافسات المقبلة صعبة وتضم لاعبين دوليين».

وتابع «رياضة مصارعة الذراعين لها شعبية قوية في الإمارات والوطن العربي، وتحظى بدعم كبير من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، لكنها بحاجة إلى دعم مجتمعي، لتعزيزها ورعاية البطولات وتقديم الرعاية والدعم للاعبين، ليتمكنوا من مجاراة الجهود التي يبذلونها من خلال الحاجة إلى التغذية الصحية والتدريبات الشاقة، وتوفير فرص المشاركة في البطولات الخارجية للفوز بالميداليات، وتعزيز ثقافة الفوز بالميداليات، وأيضاً الاحتكاك الفني والبدني»، وأكد الشحي أن هدفه المستقبلي المشاركة الفاعلة والفوز ببطولة العالم.