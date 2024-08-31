«ريمونتادا» البطائح تحبط العين.. والوحدة يواصل عزف الانتصارات

حول فريق البطائح تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل 3-3 في مواجهة ضيفه العين، الذي كان قد تقدم لاعبوه بثلاثية نظيفة في أول 16 دقيقة من اللقاء الذي أقيم أمس على استاد خالد بن محمد في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، لكن حالة التراخي التي سيطرت على «الزعيم» كانت سبباً مباشراً في فقدانهم النقاط الثلاث، وحصول المنافس على أول نقطة في الموسم الجاري، في حين رفع «الزعيم» رصيده إلى أربع نقاط.

وكانت ثلاثية العين سجلت بوساطة لابا كودجو (9)، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بعد أن هز مدافع البطائح محمد أحمد شباكه بالخطأ (12)، فيما سجل بندر الأحبابي الهدف الثالث (16)، وبدلاً من استثمار «الزعيم» تقدمه المريح، وإضافة المزيد من الأهداف، إلا أن حالة التراخي التي أصابت الفريق منحت البطائح فرصة العودة، خصوصاً بعد تسجيله هدف تقليص الفارق في توقيت مناسب (1+45) بوساطة باولو هنريكي.

واستغلّ أصحاب الأرض حالة الاهتزاز في صفوف ضيوفهم في الشوط الثاني، بإضافة هدف آخر جاء بتوقيع الفارو أوليفيرا (52) من ركلة الجزاء، وفي الوقت الذي فرض فيه البطائح سيطرته على مجريات اللقاء مستغلاً تراجع لاعبي العين لمناطقهم الخلفية للحفاظ على تقدمهم، تمكن مهاجم أصحاب الأرض أناتولي بيرترند من خطف هدف التعادل (90)، ليمنح بذلك فريقه نقطة التعادل.

خورفكان والوحدة

وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه، قاد المدافع علاء الدين زهير فريقه الوحدة للانتصار خارج قواعده على حساب مستضيفه خورفكان، بهدف نظيف في اللقاء الذي استضافه استاد صقر بن محمد القاسمي، ليضع بذلك «العنابي» النقطة السادسة في رصيده من فوزين متتاليين، بينما تلقى أصحاب الأرض الخسارة الثانية توالياً.

وكان علاء زهير قد سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 من كرة رأسية، وهو الهدف الذي توجب على الفريق أن يحافظ عليه بقية أوقات اللقاء، على الرغم من الضغط الكبير من أصحاب الأرض في محاولة خطف هدف التعادل.

عجمان وشباب الأهلي

وفي المباراة الثالثة والأخيرة حقق شباب الأهلي الساعي إلى استعادة اللقب انتصاره الثاني توالياً في المسابقة، بالفوز على مستضيفه عجمان 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ليصل بذلك إلى النقطة السادسة، محافظاً على موقعه بين بقية المتصدرين بـ«العلامة الكاملة»، بينما تكبد «البركان» الخسارة الثانية ليبقى بلا رصيد من النقاط.

وكان «فرسان دبي» المبادر بالتسجيل في الدقيقة 26 بواسطة لاعبه بوجدان بلانيتش من كرة رأسية، وفي الشوط الثاني في المباراة عزز زميله سردار آزمون تقدّم شباب الأهلي بإحراز الهدف الثاني (68)، بعد انفراده بالحارس علي الحوسني، بينما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد (72)، عبر رأسية اللاعب جونيور فليمنغز.