فريق الإمارات للدراجات يصعد منصة التتويج في «فويلتا إسبانيا»

حقق سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، مارك سولير، المركز الثالث في مرحلة فويلتا إسبانيا، وصعد منصة التتويج ضمن الفائزين الأوائل بعد مطاردة قوية وطويلة خلف الفائز بالمرحلة بابلو كاستريو من فريق «كيرن فارما»، وماكس بول من فريق «دي إس إم فيرمينيتش» صاحب المركز الثاني.

وانطلق سولير من الكيلومتر صفر مع مجموعة قوية ضمن تسعة دراجين، استطاعت أن تحقق فارقاً بلغ 10 دقائق تقريباً عن المجموعة الرئيسة في المرحلة الممتدة من أورينس إلى مانزانيدا الجبلية (137 كم).