أحمد بالهول يلتقي ببعثة الإمارات المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية

التقى وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالبعثة الرياضية لدولة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باربيس وذلك قبل بدء المنافسات الرسمية، إذ أكد خلال اللقاء أنه يرى في افراد البعثة الطموح الإصرار والجهد الكبير الذي بذله كل منهم استعدادا لتمثيل اسم الإمارات في هذا المحفل العالمي.

وقال أحمد بالهول الفلاسي على صفحته عبر منصة " إكس " التقيت اليوم بأفراد بعثتنا البارالمبية في باريس قبل بدء المنافسات، وأسعدني أن أرى فيهم الطموح والإصرار، والجهد الكبير الذي بذله كل منهم استعداداً لتمثيل اسم الإمارات في هذا المحفل العالمي.

وأضاف الوزير: “مع كل خطوة يخطوها أبطالنا وبطلاتنا في هذه الدورة، نرى قصة نجاح وإرادة تليق بوطن المستحيل، كل الشكر لجهودكم وجهود مدرّبينا وأجهزتنا الفنية، نتطلع لمتابعة أدائكم المشرّف بإذن الله، ونفتخر بتقديمكم نموذجاً يُحتذى به لتطور الحركة الأولمبية الوطنية".