رأسية علاء زهير تمنح الوحدة "السعادة المضاعفة"

قاد المدافع علاء الدين زهير فريقه الوحدة للانتصار خارج قواعده على حساب مستضيفهم خورفكان بهدف نظيف في اللقاء الذي استضافه استاد صقر بن محمد القاسمي، ليضع بذلك "العنابي" النقطة السادسة في رصيده، بينما تكبد أصحاب الأرض خسارتهم الثانية توالياً، ويعد الانتصار هو الثاني على التوالي لـ"العنابي" معادلاً بذلك انطلاقته موسم 2018-2019 حينما فاز وقتها في أول جولتين كذلك في المسابقة.

وكان علاء زهير قد سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 من كرة رأسية وهو الهدف الذي توجب على الفريق المحافظة عليه في بقية اللقاء على الرغم من الضغط الكبير من أصحاب الأرض إذ تطلب منهم ذلك اللعب بتوازن ما بين الدفاع أولاً والهجوم ثانياً في محاولة لإضافة هدف أخر على أقل تقدير.