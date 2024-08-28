الشامسي: سهولة المواجهات وراء غياب «الصافرة الأجنبية» عن افتتاح الدوري

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الأسبق المحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، إن سهولة المواجهات وعدم وجود مباريات كبيرة وقوية «ديربيات» وراء غياب الصافرة الأجنبية عن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2024-2025، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، لافتاً إلى أن الفرق الكبيرة في الدوري كانت تتوقع الفوز في مبارياتها في هذه الجولة كونها سهلة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم اعتباراً من الجولتين الثالثة والرابعة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي، إذ ستكون هناك مواجهات قوية، خصوصاً بين الفرق التي تنافس على لقب الدوري.

وأضاف سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «كل مباريات الجولة الأولى كانت سهلة، ولم تكن هناك أي مفاجآت، لذلك غابت الصافرة الأجنبية، كما أن الجولة الأولى عادة تضع فيها الفرق حسابات مختلفة، إذ تسعى من خلالها للوقوف على مستويات لاعبيها، لكن عندما تبدأ المباريات الكبيرة، ويحتدم سباق جمع النقاط بالنسبة للفرق المنافسة، وحسابات المراكز بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط، فإن الحسابات تختلف، وهنا ستظهر طلبات الأندية بالاستعانة بالصافرة الأجنبية».

وخلت الجولة الأولى من أي مواجهات قوية، إذ استهل الوصل حامل اللقب مشواره في البطولة بلقاء فريق اتحاد كلباء، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، في حين فاز شباب الأهلي وصيف البطل في الدوري المنصرم على البطائح 2-1، فيما فاز العين صاحب المركز الثالث على خورفكان 5-1، كما فاز الوحدة على عجمان 1-صفر، والنصر على العروبة 5-1، والشارقة على دبا الحصن 4-1، وبني ياس على الجزيرة 2-صفر.

ويتصدر النصر ترتيب فرق الجولة الأولى بفارق الأهداف مع كل من العين والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي والوحدة، ولكل منها ثلاث نقاط.

وفيما ستشهد الجولة الثانية التي ستنطلق يوم غدٍ مواجهات سهلة نسبياً لجميع الفرق خاصة الكبيرة، فإن الجولة الثالثة ستشهد مواجهات قوية أبرزها شباب الأهلي والوحدة، والشارقة مع الجزيرة، والوصل مع النصر، وفي الجولة الرابعة أيضاً ستظهر مواجهات قوية مثل مباراة العين والوصل، وكذلك الجزيرة مع النصر.

وتابع الشامسي «أتوقع أن نشاهد في هذا الموسم الصافرة الأجنبية بكثرة في الموسم الجاري، خصوصاً أن اتحاد الكرة فتح المجال أمام الأندية للاستعانة بالتحكيم الأجنبي دون تحديد سقف معين لعدد المباريات التي تتم فيها الاستعانة بالصافرة الأجنبية».

وأشار سليم الشامسي إلى أن وجود التحكيم الأجنبي يمثل تحدياً كبيراً للحكم المواطن في كرة القدم.

يذكر أن آلية وشروط الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم الماضي نصت على «عدم تحديد حد أقصى للطلبات فيما يتعلق بالاستعانة بالحكم الأجنبي في مسابقة كأس رئيس الدولة، ومسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي». وتبلغ كلفة استقطاب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة 170 ألف درهم، فيما لم يصدر اتحاد كرة القدم حتى الآن أي آلية جديدة بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم الجديد للدوري 2024-2025.