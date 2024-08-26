«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطلاً لكأس الجوجيتسو

فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس الشارقة للجوجيتسو «بدون بدلة» التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مدى يومين واختتمت أول من أمس، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الصالة الرياضية لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، بمشاركة 500 لاعب من 52 دولة.

وحلَّ الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 44 ميدالية، منها (21 ذهبية و14 فضية و9 برونزيات)، فيما جاء الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني برصيد 32 ميدالية، منها (6 ذهبيات و13 فضية و13 برونزية)، وحلَّ ثالثاً نادي شباب الأهلي بالمركز الثالث برصيد 20 ميدالية، منها (5 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات). وتم تكريم الفائزين بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد العويس، ورئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد الشامسي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي الدكتور ياسر الدوخي.