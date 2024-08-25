أبيض الشاطئية بطلا لدورة الصين الدولية بالعلامة الكاملة

تُوج المنتخب الوطني للكرة الشاطئية بكأس دورة الصين الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الصيني في مدينة ويهاي، وجاء تتويج المنتخب بلقب البطولة بعد فوزه على المنتخب الصيني في ثلاث مباريات على التوالي، حيث انتهت المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، والمباراة الثانية بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما انتهت المباراة الثالثة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أجرت تعديلاً على نظام البطولة بعد الاعتذار المفاجئ لمنتخب غينيا وعدم تمكنه من التواجد في الصين، حيث لُعبت البطولة بنظام الدوري من دور واحد ليتمكن الأبيض الإماراتي من حصد العلامة الكاملة.

وضمت قائمة المنتخب في الصين 12 لاعباً هم: حميد جمال، سلطان البلوشي، وليد محمد، وليد بشر، كمال علي، أحمد بشر، مصعب عمر، عبدالله عباس، عبدالله البوم، علي محمد، جاسم أحمد وأحمد الملاحي.

من جهته هنأ إداري منتخبنا للكرة الشاطئية، عبد الله الصفار، أعضاء بعثة المنتخب في الصين بمناسبة احراز كأس البطولة، مشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباريات الثلاث والتي حرص خلالها المدرب البرازيلي فيكتور على منح الفرصة أمام الجميع الذين أثبتوا قدراتهم وجدارتهم في التواجد واللعب في صفوف المنتخب.

وتوجه الصفار بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ولجنة الكرة الشاطئية على دعمهم المتواصل للكرة الشاطئية وتوفيرهم لكل سبل النجاح لهذا المنتخب الذي أصبح واجهة مشرفة للرياضة الإماراتية في جميع المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.