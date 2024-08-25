ريان ملحان يهدي الإمارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

أهدى ريان ملحان " 14 عاما" لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة الإمارات أول ميدالية في تاريخها بهذه اللعبة بتحقيقه الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاما التي اختتمت مساء أمس السبت في مدينة شينجدو الصينية.

وأنهى النجم الصاعد " ملحان" رحلته في البطولة بالمركز الثالث بفئة الفردي تحت 15 عامًا وأصبح أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.

وأعربت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بتحقيق" ملحان " أول ميدالية آسيوية للإمارات في بطولة الريشة الطائرة، مؤكدة أن هذا الانجاز التاريخي يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الأخيرة.