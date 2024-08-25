الشطي: «دولية الظفرة» لكرة السلة خير إعداد للموسم الجديد

أكد مدرب فريق الظفرة لكرة السلة، السوري علي الشطي، أن بطولة «الظفرة الدولية» لكرة السلة التي تنطلق يوم غدٍ وتمتد حتى الأول من سبتمبر المقبل، تمثل خير إعداد لفريقه للموسم المحلي الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

وتشارك في البطولة ستة فرق هي: الظفرة والوحدة والشارقة، والسيب العماني، ومنتخبا الإمارات وأرمينيا.

وقال الشطي لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق السلة بدأ مرحلة التجمع والإعداد المبكر منذ يوليو الماضي، لرفع جاهزية اللاعبين للمشاركة في بطولة (الظفرة الدولية) التي تستضيفها صالة (الظنة)».

وأوضح: «حرص إدارة النادي على استضافة البطولة الدولية، يأتي في إطار توفير سبل الدعم كافة لفريق السلة، إذ إن البطولة ستكون فرصة جيدة للاحتكاك مع فرق قوية».

وأضاف: «أسهمت مراحل الإعداد المبكر في رفع جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، بجانب توفير عوامل الانسجام خصوصاً مع التعاقدات الجديدة، سواء على صعيد العناصر المواطنة أو المحترفين الأجانب».

وأشار الشطي إلى أن «دولية الظفرة» توفّر فرصة إضافية في الكشف عن مدى تناغم المحترفين الأجانب مع تطلعات الفريق للموسم الجديد، وقال: «تم تدعيم الفريق بمحترفين أميركيين تم التوقيع معهما تحت بند «الاختبار»، وهما بيبي ماغنيت في مركز صانع الألعاب، وجيمس بادغيت في مركز لاعب الارتكاز».

واختتم: «ثقتنا كبيرة بقدرة لاعبينا على تقديم المستويات المتوقعة منهم، واستثمار الفرصة المتاحة أمامهم في اكتساب خبرات المباريات القوية».