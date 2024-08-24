كودجو يدخل نادي المئة هدف ويطارد الغزال الأسمر

سجل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو 3 أهداف "هاتريك" في مرمى خورفكان خلال المواجهة التي أقيمت مساء السبت وانتهت بانتصار "الزعيم" 5-1 ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ليدخل على أثر ذلك لنادي المئة هدف بعد أن وصل عدد أهدافه 101 في بطولة الدوري.

وكان كودجو قبل مواجهة اليوم يملك 98 هدفاً في رصيده سجلها خلال المواسم الخمس السابقة، وقد كفلت له الثلاثية في مرمى "النسور" ليعزز مركزه كثاني الهدافين التاريخيين لناديه في المسابقة وهي القائمة التي يتصدرها الأسطورة أحمد عبدالله الشهير بـ"الغزال الأسمر" والذي يملك في رصيده 117 هدفا.

يذكر أن لابا كودجو يحتل المركز السادس في قائمة هدافي البطولة منذ تطبيق الاحتراف التي يتصدرها على مبخوت بـ 218 هدفاً، سبستيان تيغالي ثانياً بـ 184، فابيو ليما ثالثاً بـ167، ماكيتي ديوب رابعاً بـ 108 واساموه جيان خامساً بـ 101.

وكان العين قد افتتح مهرجان الأهداف بواسطة لاعبه اليخاندرو كاكو د 14، وعزز زميله رحيمي بالهدف الثاني 42، ووسع لابا كودجو تقدم فريقه بالهدف الثالث د 55 وعاد اللاعب ذاته وسجل الثاني له والرابع لفريقه د 61، إلا أن الضيوف قلصوا الفارق عبر جوناتان فييرا د 66 لكن لابا كودجو عاد وأضاف هدف الثالث "هاتريك" والخامس للفريق د 73 الذي انتهت عليه المباراة.