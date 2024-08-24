غداً.. كأس زايد ينطلق في بولندا بمشاركة نخبة الخيول العربية

يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو غدا فعاليات كأس زايد، وكأس الوثبة "ستاليونز".

كما تتنافس 35 خيلاً في 3 سباقات لكأس الوثبة "ستاليونز" على مضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، وجميعها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخصصت كأس زايد (جائزة أوروبا) للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر، بمشاركة 10 من نخبة الخيول العربية القوية في الساحة الأوروبية.

ويتصدر الترشيحات "ستورم أو أي" لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف، و"أوشن الموري" لرينيه كوخ، وقيادة كالسبيك أولو، وكلاهما بإشراف إم كاكبرزيك.

وتنافس المهرة "ليلى دو فيالتييه" للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور، على كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول في عمر 3 سنوات.

وهناك "المامونية" لعبد العزيز عبد السلام الكلباش، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة كالسبيك أولو، و"أتش أم الفايزا" لمزرعة دو سابواس ومدام موصلي، بإشراف جي دومانسكا، وقيادة اس أباييف.

ويشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، مشاركة 35 خيلاً عربية أصيلة في عمر 3 سنوات، للمنافسة على ألقاب 3 سباقات لكأس الوثبة "ستاليونز".

وخصص السباق الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" ـ بري فليبر، وتشارك فيه 14 خيلاً من بينها خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، متضمنة "جلاب" بإشراف دي جوليمين وقيادة كليمنت ميريل، و"مقدام" بإشراف دي موريسون، وقيادة الكساندر جافلان، و"سرحان" بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرلن وهناك "غريم" لإسطبلات الأصايل الإماراتية بفرنسا، بإشراف فرانسو روهات، وقيادة اورتيز مندزابل.

وتأتي المهرة "حمايم" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جاري سانشيز، ضمن ترشيحات 11 مهرة للفوز بسباق كأس الوثبة "ستاليونز" الثاني ـ بري موناليزا (1) لمسافة 2000 متر.

ومن أبرز المنافسين المهرة "بيرن بيبي بيرن" لإسطبلات الاصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.

ويمثل ياس لإدارة السباقات في كأس الوثبة "ستاليونز" الثالث ـ بري موناليزا (2)، لمسافة 2000 متر، المهرة "ياسات" بإشراف دي جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان.