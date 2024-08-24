النصر يوافق على إعارة حمدان الكمالي إلى دبا الحصن

وافقت شركة النصر لكرة القدم على إعارة اللاعب حمدان الكمالي إلى نادي دبا الحصن حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدرب بداية من الدور الثاني للموسم الماضي، وحتى فترة التحضير للموسم الجديد 2024-2025 التي جرت في هولندا ولم يلتحق بها اللاعب.

وكان حمدان الكمالي قد انتقل إلى نادي النصر قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة في فبراير 2023، قبل أن يجدد تعاقده مع الفريق لمدة عامين بداية من الموسم الماضي، ورغم ظهوره مع الفريق تحت قيادة المدرب الصربي غوران بداية الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجح في الظهور مع المدرب الهولندي شرودر، بداية من الدور الثاني وخرج من حسابات الجهاز الفني.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» خبر إعارة اللاعب، وقال النادي: «شركة النصر لكرة القدم توافق على إعارة اللاعب حمدان الكمالي إلى نادي دبا الحصن حتى نهاية الموسم، وتتقدم له بخالص الشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة التي قضاها لاعباً لفريقنا الأول لكرة القدم، متمنية له التوفيق في مهمته المقبلة».

وكان النصر قد أعلن عن سادسة صفقاته استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب موتا، قادماً من نادي الإمارات وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين. وتضم قائمة تعاقدات النصر استعداداً للموسم الجديد أيضاً كلاً من الهداف علي مبخوت، واللاعبين المقيمين البرازيلي جونيور سيلفا، والمغربي مروان أزرقان، واللاعب الهولندي ليروي فير، والمهاجم سالم السومحي (21 عاماً) قادماً من نادي الوحدة، فيما جدّد النادي عقد البوسني ميميسيفيتش.

• حمدان الكمالي جاء إلى النصر قادماً من شباب الأهلي في فبراير 2023.