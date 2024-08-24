ثنائي غودولفين «ميجرد تايم» و«سيلفر نوت» يطلبان لقب «سورد دانسر» الأميركي

يبحث ثنائي فريق غودولفين العالمي، الجوادان «ميجرد تايم» و«سيلفر نوت» عن إضافة مزيد من النجاحات في موسمهما المميز هذا العام، حين يطلبان اليوم لقب سباق «سورد دانسر ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى (غروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، لمسافة 2400 متر الذي يقام على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

كما يشهد السباق دفع فريق غودولفين بالجواد جيفرسون ستريت للدخول في منافسة جديدة على سباقات الفئة الأولى (غروب 1)، حين ينشد جيفرسون ستريت بإشراف مدربه وليام موت، الظفر بسباق «إتش ألين جيركينز ميموريال ستيكس» المخصص لمسافة 1400 متر رملي.

والجوادان «ميجرد تايم» و«سيلفر نوت» يبلغان أربع سنوات ويشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، ويدخلان السباق بعد تحقيقهما على مضمار «ساراتوغا» ذاته انتصارات قوية في موسمهما الجاري، بعدما توج «ميجرد تايم» في يونيو الماضي بلقب سباق «مانهاتن ستيكس» لخيول الفئة الأولى (غروب 1)، وجاء بفارق طولين عن زميله في الإسطبل، نيشن برايد.

بدوره قضّى «سيلفر نوت» معظم مسيرته في السباقات على مسافات أقصر، إذ لم يهزم في ثلاث مشاركات له ضمن سباقات الفئة الثانية (غروب 2) في أميركا، استهلها على مضمار كنتاكي في مايو الماضي، وكان آخرها الفوز نهاية الشهر الماضي على مضمار «ساراتوغا» بلقب سباق «بولينغ غرين ستيكس».

من جانبه، يتطلع «جيفرسون ستريت» إلى مواصلة صيفه القوي على صعيد سباقات السرعة في مضمار «ساراتوغا»، بعد فوزه الكاسح بفارق ثمانية أطوال في سباق أقيم في يونيو الماضي، كما حل الجواد البالغ ثلاث سنوات، في المركز الثاني خلف «وورلد ريكورد» في سباق «أمستردام ستيكس» للفئة الثانية (غروب 2) الشهر الماضي.