الشارقة في المجموعة «الصعبة» بـ «آسيوية اليد»

أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي يستضيفها نادي الريان من 13 إلى 24 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية الأبطال (سوبر غلوب - مصر 2025)، عن وضع ممثل الإمارات (فريق نادي الشارقة) في المجموعة الأولى الصعبة التي تضم إلى جانبه أندية: الريان القطري، والكويت الكويتي، والشباب البحريني، والكرخ العراقي.

وأجريت مراسم القرعة أمس في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد، وأسفرت نتائجها أيضاً عن وضع الخليج السعودي، وأهلي سدان العماني، والدحيل القطري، وكاظمة الكويتي، ومس كرمان الإيراني، في المجموعة الثانية.