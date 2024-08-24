10 لاعبين من قائمة المنتخب الأخيرة شاركوا أساسيين في افتتاح كأس الرابطة

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» مستندة إلى بيانات الموقع الرسمي لرابطة المحترفين أن 10 لاعبين من العناصر التي وجدت في القائمة الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، شاركوا أساسيين مع فرقهم في الجولة الأولى لكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، فيما تواجد سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء مع فرقهم في الجولة ذاتها، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو يستعد حالياً لاختيار قائمة جديدة للمنتخب تحضيراً لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إذ إنه وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب، فإن المنتخب سيخوض معسكر إعداد داخلياً في أبوظبي نهاية الشهر الجاري استعداداً للمباراتين، وسيكتفي «الأبيض» بفترة الإعداد الداخلي من دون خوض أي مباراة ودية.

ووفقاً للإحصائية، فإن اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، هم: ماجد راشد وخالد الظنحاني «الشارقة» وخالد عيسى ويحيى نادر وخالد الهاشمي «العين» وحارب سهيل «شباب الأهلي» وعصام فائز «عجمان» وعبدالله إدريس ومحمد العطاس وزايد سلطان «الجزيرة».

واللاعبون الذين وجدوا على مقاعد البدلاء، هم: خليفة الحمادي ومبارك بنزامة وعلي خصيف «الجزيرة» ومحمد عباس «العين» ومحمد المنصوري «شباب الأهلي» وخميس المنصوري «بني ياس» والحارس خالد توحيد «الشارقة».

ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بينتو على الجولة الأولى لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والجولتين الأولى والثانية لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2024-2025، في تجهيز الأبيض الإماراتي فنياً وبدنياً لمباراتي قطر وإيران.

يُذكر أن قائمة منتخب الإمارات الأخيرة لمباراتي نيبال والبحرين في يونيو الماضي ضمن الجولتين الأخيرتين في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ضمت اللاعبين: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالرحمن صالح، خميس المنصوري، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، محمد جمعة المنصوري، فهد بدر.