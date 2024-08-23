هدف عكسي وركلة جزاء ضائعة تهدي الوحدة أول فوز

حقق فريق الوحدة فوزا صعبا على عجمان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، في انطلاقة مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 86، ليحصد الوحدة أول ثلاث نقاط لرصيده في بداية مشوار البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 وعن طريق النيران الصديقة سجل الوحدة هدف التقدم، من عرضية حولها ملس كوسانوفيك مدافع عجمان في مرماه؛ لتكون هذه هي المرة الثانية التي يستفيد الوحدة من هدفٍ عكسي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين بعد موسم 2018-2019 ضد كلباء، كما أصبح هذا الهدف العكسي هو الهدف 15 الذي يستفيد منه الوحدة في تاريخ دوري المحترفين.

حاول لاعبو عجمان العودة سريعًا قبل صافرة النهاية، وحصل الفريق على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ولكن الهداف المغربي وليد أزارو، تكفل بإضاعتها ليضيع هدف التعديل لعجمان، وتنتهي المباراة بفوز الوحدة بهدف دون مقابل.