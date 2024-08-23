الوحدة يبحث عن السعادة المبكرة.. اختبار صعب للنصر.. وكلباء يُقلق حامل اللقب

يرفع اليوم الستار عن النسخة الـ17 لبطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم (2024-2025)، في وقت تتطلع فيه الفرق الكبرى إلى تحقيق انطلاقة قوية، للوقوف على أرض صلبة في بداية مشوار المنافسة على الصدارة، وتفتتح المنافسات بثلاث مواجهات قوية، تشهد استضافة الوحدة لضيفه عجمان عند الساعة 18:00 عصراً، ويقام في التوقيت نفسه لقاء العروبة وضيفه النصر، بينما تجمع مواجهة السهرة عند الساعة 20:30 الوصل (حامل اللقب) ومستضيفه كلباء.

وفي المواجهة الأولى، يبدأ الوحدة مشوار بطولة الدوري للمرة الأولى من دون نجمه وقائده الأسطورة إسماعيل مطر الذي اعتزل كرة القدم نهاية الموسم الماضي، وذلك عندما «يستقبل العنابي» ضيفه عجمان على استاد آل نهيان في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، كما أن جماهير أصحاب الأرض ترغب في رؤية فريقها يظهر قدرة حقيقية في المنافسة على لقب البطولة، بدلاً من الاكتفاء بالوجود في قائمة الفرق المرشحة.

وستكون المباراة هي الظهور الأول لمدرب «العنابي» الجديد، النرويجي روني ديلا، الذي جرى التعاقد معه بإجماع وثقة بأنه سيكون المدرب القادر على إعادة «أصحاب السعادة» إلى منصة التتويج ببطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يملك فريق عجمان معرفة كاملة بجميع نقاط القوة والضعف في صفوف منافسه، إذ إن مدرب «البركان»، غوران توفيغدزيتش كان قد قاد الوحدة في الموسم الماضي قبل أن يعود إلى تولي المسؤولة الفنية لـ«البرتقالي» مجدداً.

وفي اللقاء الآخر، سيكون مهاجم النصر، علي مبخوت على موعد مع رقم قياسي جديد في حال شارك في لقاء اليوم أمام مستضيفه العروبة، إذ سيصل بذلك إلى المباراة رقم 300 في مسيرته في البطولة، وهو عدد المباريات الذي تجاوزه عدد قليل من اللاعبين، من بينهم قائد الوحدة السابق، إسماعيل مطر الذي خاض 305 لقاءات.

وستقع على عاتق مبخوت الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري برصيد 218، مسؤولية قيادة «العميد» للانتصار في المواجهة، وأن يظهر بصورة مختلفة عن لقائه الأول الذي جمعه أمام المنافس ذاته في بطولة الكأس التي انتهت بالتعادل السلبي.

بدوره، يرفع فريق العروبة شعار الانتصار فقط لا غير، إذ يدرك لاعبوه بقيادة المدرب برونو ميغيل بيريرا، أهمية تحقيق انطلاقة قوية على حساب «العميد»، لكن في الوقت نفسه سيكون مطالباً بتذكير لاعبيه بأن بطولة الدوري تختلف عن دوري الدرجة الأولى، وأن التنافس سيكون في ذروته.

وتستقطب مواجهة السهرة التي تقام على ملعب كلباء الأنظار، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى استغلال قوة الدفع التي يملكها بصفته حاملاً للقب، لكن عليه أن يكون حذراً، خصوصاً أن كلباء سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور في سبيل وضع بصمته المبكرة على حساب أحد الأندية المرشحة للتويج باللقب.

ويدرك لاعبو «الإمبراطور» أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ إن كلباء ظهر بصورة قوية في المواجهة السابقة التي خاضها أمام العين في مسابقة كأس المحترفين، وكان قريباً من التعادل بعد أن سجل هدفين في شباك «الزعيم»، لكنه خسر اللقاء بنتيجة (2-3).

وطالب مدرب الوصل، ميلوش ميلويفيتش في المؤتمر الصحافي، لاعبيه بضرورة تذكر أنهم الفريق البطل خلال مواجهة اليوم، وأن يثقوا بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة، وأن يتحلوا في الوقت نفسه بالتواضع واحترام منافسهم على مدار اللقاء.

بدوره، حذّر مدرب فريق كلباء، فورك رازوقيتش لاعبيه من صعوبة اللقاء، وقال في المؤتمر الصحافي، إنهم سيواجهون أفضل فريق في الموسم الماضي، وإن على اللاعبين عدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة العين في كأس الرابطة، وأن يظهروا بشكل مختلف.

القيصر.. الأكثر تتويجاً بلقب الدوري

يتصدر مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، قائمة المدربين الأكثر تتويجاً بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحصوله على الدرع أربع مرات مع فريقين مختلفين، إذ قاد العين للقب في موسمي 2011-2012 و2012-2013، بينما ناله مع شباب الأهلي في موسمي 2013-2014 و2015-2016. ويتطلع كوزمين الملقب بـ«القيصر» إلى تعزيز رقمه القياسي في بطولة الدوري مع «الملك» في الموسم الحالي، إذ في حال نجح في ذلك، فسيكون المدرب الوحيد الذي حقق البطولة مع ثلاثة أندية مختلفة، إضافة إلى رفع رصيده إلى خمسة ألقاب دوري.