دراج فريق الإمارات ثانياً في الترتيب العام لطواف إسبانيا

حل دراج فريق الإمارات، البرتغالي جواو الميدا، ثانياً في التصنيف العام لطواف إسبانيا، بعد ختام المرحلة الرابعة التي أقيمت على قمة بكيو فيلوركاس التي شهدت أكثر من 3500 متر من الصعود، وأحرز فيها المركز الثالث.

وبحسب البيان الصادر أمس عن الفريق، فقد تصدر المرحلة الرابعة بريمو روجليتش دراج فريق ريد بول بورا، فيما جاء ثانياً لينرت فان ايتفليت دراج فريق لوتو دستني، ثم جواو ألميدا ثالثاً.

وعقب حصوله على المركز الثالث للمرحلة الرابعة ووصافة الترتيب العام، وصف الميدا المنافسة بأنها كانت صعبة للغاية وسط الطقس الحار، إلا أنه حصل على مركز مثالي، مؤكداً أنه سيواصل بذل أقصى جهد في المراحل المقبلة، من أجل تحقيق نتائج أفضل.