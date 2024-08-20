دراج فريق الإمارات وصيفاً في التصنيف العام لطواف بولندا

اختتم دراج فريق الإمارات، الإيطالي دييغو أوليسي، مشاركته في طواف بولندا بالمركز الثاني للتصنيف العام للسباق الذي فاز به جوناس فينغيغارد دراج فريق «فيسما لاب».

وبحسب بيان الفريق الصادر أمس، فإن المنافسة في المرحلة الأخيرة من الطواف أقيمت على مسار مسطح ممتد من ويليتشكا إلى كراكوف.

وأعرب أوليسي عن سعادته بالحصول على المركز الثاني، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يكون بهذه القوة التي مكنته من الوجود ثانياً في الترتيب العام للطواف.

وقال: «أهدافي المقبلة ستركز على سباقات اليوم الواحد في نهاية العام بإيطاليا. طموحي كبير من أجل إنهاء الموسم بقوة».

التصنيف العام النهائي لطواف بولندا

1- جوناس فينغيغارد (فريق فيسما لاب) 24:26:22

2- دييغو أوليسي (فريق الإمارات) +13

3- ويلكو كيلديرمان (فريق فيسما لاب) +20