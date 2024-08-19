«أبوظبي للزوارق» ثالث الترتيب العام في مونديال «الفورمولا 2»

أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة وقائد زورق «أبوظبي 1» المركز الخامس في السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، والثالث في الترتيب العام في المونديال.

واستضافت مدينة كلابيديا في ليتوانيا الجولة الثالثة من المونديال، مساء أول من أمس السبت، وشهدت منافسة قوية بين 18 زورقاً، وانطلق القمزي من المركز السابع، وجاء منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» عاشراً.

وفازت بلقب الجولة الثالثة السويدية ماتيلدا ويمبرغ، وجاء ثانياً الفرنسي بيتر مورين، وثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو.

وقفز ريابكو إلى صدارة الترتيب العام برصيد 36 نقطة، وتراجع القمزي إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة.