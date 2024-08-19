منتخب بناء الأجسام يحصد 7 ميداليات في ثاني أيام «غرب آسيا»

حصد المنتخب الوطني لبناء الأجسام سبع ميداليات جديدة في اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا التي اختتمت أول من أمس في سلطنة عمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وجاءت الميداليات السبع بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات، ليصبح إجمالي ما حققه المنتخب في ختام البطولة، 12 ميدالية وكأس بطل الأبطال وبطاقتي احتراف.

وحصد ميداليات اليوم الثاني أحمد المعلا (ذهبية كلاسيك لفئة الماستر)، وكريم محسن (ذهبية تحت 90 كيلوغراماً)، فيما حصد اللاعب راشد الشميلي الميدالية الفضية في فئة الماستر (فوق 80 كيلوغراماً)، بينما نال اللاعب عبدالله المرزوقي فضية تحت 85 كيلوغراماً، وظفر بالميداليات البرونزية: محمد إيهاب للشباب (تحت 75 كيلوغراماً)، ومحمد البلوشي (تحت 65 كيلوغراماً)، وصابر الشحي (تحت 90 كيلوغراماً).

وفاز أحمد المعلا بالمركز الرابع في فئة الكلاسيك فوق 180 كيلوغراماً، كما فاز ثاني خميس بالمركز الخامس في فئة الماستر (تحت 80 كيلوغراماً)، وفاز راشد الشميلي بالمركز الخامس لوزن تحت 90 كيلوغراماً.

من جانبه، وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، المستويات الفنية التي قدّمها منتخب الإمارات في البطولة بالمميزة، مشيراً إلى أن حصد 12 ميدالية، وكأس بطل الأبطال، وبطاقتي احتراف في بطولة قوية يعد إنجازاً كبيراً.