لاعب الشراع عادل خالد يفوز بذهبية وبرونزية في بطولة أوروبا بالسويد

فاز لاعب نادي الحمرية عادل خالد، بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع في السويد التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الحالي.

وجاءت الميدالية الذهبية في فئة "Master”، بينما كانت الفضية ضمن فئة "Overall”

وهنأ حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، عادل خالد، على تألقه الجديد ورفعه علم الدولة في سماء السويد.