بني ياس يكتسح دبا الحصن.. والعروبة والنصر «حبايب»

اكتسح فريق بني ياس ضيفه دبا الحصن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس في الشامخة، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس رابطة المحترفين)، ليقطع بذلك نصف المشوار نحو الدور الثاني.

وكان الهدف المبكر الذي سجله قائد «السماوي» فواز عوانة في الدقيقة السادسة، بمثابة كلمة السر وراء الانتصار، إذ منح الفريق دفعة معنوية مهدت طريقه في بقية المباراة. وعلى الرغم من أن منافسه سجل هدف التعادل في الدقيقة 12 بواسطة نيكسا فوجانوفيتش، فإن بني ياس استطاع أن يتقدم مجدداً عبر لازار ماركوفيتش (14)، قبل أن يسجل أسامة الحدادي هدف التعادل لدبا الحصن (20) من ركلة جزاء انتهى بها الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني استعاد بني ياس التقدم مجدداً بواسطة لاعبه يوسف نياكتيه من ركلة جزاء (49)، بينما أمّن زميله سيل سامويل أفضلية «السماوي» بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

وفي المواجهة الأخرى التي أقيمت في التوقيت ذاته، سيطر التعادل السلبي على مواجهة العروبة وضيفه النصر في المباراة التي استضافها ملعب دبا، على الرغم من الفرص التي لاحت أمام طرفي اللقاء. وكانت المواجهة قد سجلت الظهور الأول للمهاجم علي مبخوت رفقة فريقه الجديد «العميد».