الجزيرة في اختبار «حقبة ما بعد مبخوت».. ومواجهة منتظرة بين العين وكلباء

تختتم اليوم مواجهات ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بثلاث مواجهات، ويظهر الجزيرة في المسابقة لأول مرة من دون نجمه علي مبخوت الذي انتقل إلى صفوف النصر، وذلك حينما يستقبل في الساعة 18:05 على استاد محمد بن زايد، ضيفه البطائح في مواجهة قوية، خصوصاً أن الضيوف لديهم ذكريات جيدة أمام «فخر أبوظبي» الذي فازوا عليه 3-2 في الموسم الماضي ببطولة الدوري.

وفي المواجهة الأخرى التي تقام في التوقيت ذاته، يحل العين الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، ضيفاً ثقيلاً على كلباء في مواجهة منتظرة، يسعى من خلالها «الزعيم» إلى رد الدين لمستضيفه الذي كان قد أخرجه من نصف نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي. وفي المقابل يدرك أصحاب الأرض أهمية الانتصار في اللقاء، كونه يمثل دافعاً معنوياً كبيراً قبل انطلاق بطولة الدوري.

وتشهد مواجهة السهرة التي تنطلق في الساعة 20:45 لقاء مهماً بين شباب الأهلي وضيفه عجمان على استاد راشد. وعلى الورق تبدو مهمة «فرسان دبي» سهلة في تحقيق الانتصار، لكن المؤكد أن «البركان» لن يكون لقمة سائغة، خصوصاً بعد التعاقدات القوية التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

مباريات اليوم

• الجزيرة - البطائح - استاد محمد بن زايد / 18:05

• كلباء - العين - استاد كلباء / 18:05

• شباب الأهلي - عجمان - استاد راشد / 20:45