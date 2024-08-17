من الملاعب

تغييرات

شهد النادي الكبير تغييرات على مستوى المكتب الإعلامي، وذلك من خلال الاستعانة ببعض أصحاب الخبرة، لمواكبة التحديات التي تنتظر النادي في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والآسيوي.

إعلان

يترقب جمهور نادي الجزيرة الحمراء تاريخ 24 أغسطس الجاري للتعرف إلى الجهاز الفني للفريق الأول، وأبرز اللاعبين الذين سيتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحافي مهم سينظمه النادي.

مقابلة

رفض إداري لفريق محترف إجراء مقابلة إعلامية، بداعي أنه غير مرخص له بذلك، طالباً التواصل مع إدارة النادي بخصوص هذا الشأن.

رواتب

طلب إداري لنادٍ في دوري الدرجة الأولى من لاعب مؤثر في الفريق تخفيض قيمة راتبه الشهري، ليكون قريباً من رواتب بقية اللاعبين، بداعي الحفاظ على التوازن، فيما رد اللاعب بأنه يتمنى زيادة رواتب جميع لاعبي الفريق، وليس تقليل راتبه.

وكيل

أبلغ لاعب أجنبي وكيل أعماله بأنه تسلم رسالة وصلته من مدرب فريق محترف، يطلب منه التواصل مع وكيل أعمال آخر، تمهيداً للتوقيع معه.

نتيجة

استغرب إداري لفريق محترف نشر خبر المباراة الودية التي خاضها فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونها كانت مغلقة، حسب الاتفاق المبرم بين الفريقين.